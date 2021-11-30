НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ни за какие деньги не вернусь": Биатлонистка Слепцова рассказала, как отказалась возобновлять карьеру

По её собственному признанию, сейчас она на 80% посвящает себя материнству, называя данный этап "самым приятным в жизни".

30 ноября, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "Матч ТВ" рассказала, как в своё время отказалась возобновлять карьеру после рождения ребёнка.

"Вся страна смеётся": Российские биатлонисты устроили цирк на первом этапе Кубка мира

"Вся страна смеётся": Российские биатлонисты устроили цирк на первом этапе Кубка мира

"После рождения сына мне предлагали вернуться. Но я ответила, что ни за какие деньги, никогда в жизни. Я люблю биатлон, он навсегда останется со мной в сердце. Этот вид спорта дал мне всё, но возвращаться я не хочу", — заявила Слепцова.

По признанию спортсменки, сейчас она на 80% посвящает себя материнству, называя данный этап "самым приятным в жизни". При этом на позицию по возможному возвращению свой отпечаток наложили и антидопинговые разбирательства, связанные с фамилией Слепцовой.

Олимпийскую чемпионку по биатлону Слепцову дисквалифицировали за допинг

Олимпийскую чемпионку по биатлону Слепцову дисквалифицировали за допинг

Напомним, в феврале 2020 года Светлану Слепцову дисквалифицировали на два года из-за нарушения антидопинговых правил Международного союза биатлонистов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1