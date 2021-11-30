"Ни за какие деньги не вернусь": Биатлонистка Слепцова рассказала, как отказалась возобновлять карьеру
По её собственному признанию, сейчас она на 80% посвящает себя материнству, называя данный этап "самым приятным в жизни".
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "Матч ТВ" рассказала, как в своё время отказалась возобновлять карьеру после рождения ребёнка.
"После рождения сына мне предлагали вернуться. Но я ответила, что ни за какие деньги, никогда в жизни. Я люблю биатлон, он навсегда останется со мной в сердце. Этот вид спорта дал мне всё, но возвращаться я не хочу", — заявила Слепцова.
По признанию спортсменки, сейчас она на 80% посвящает себя материнству, называя данный этап "самым приятным в жизни". При этом на позицию по возможному возвращению свой отпечаток наложили и антидопинговые разбирательства, связанные с фамилией Слепцовой.
Напомним, в феврале 2020 года Светлану Слепцову дисквалифицировали на два года из-за нарушения антидопинговых правил Международного союза биатлонистов.
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