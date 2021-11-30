Путин с сожалением заметил, что пример Афганистана ничему не учит западных коллег

Президент России Владимир Путин посетовал, что западные партнёры ничему не научились на примере Афганистана и продолжают вести такую же политику в других регионах мира.

"Мы видим, с одной стороны, что многие наши партнёры говорят: "Да, мы ошиблись, нельзя было вести себя так в Афганистане". Но продолжают себя так вести в других регионах мира. К сожалению, этот тяжёлый пример афганский почти ничему не учит", — отметил российский лидер на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовёт!".

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.