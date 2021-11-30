Путин: Продовольственная инфляция в РФ уже где-то под 10%
По словам главы государства, власти будут выстраивать политику так, чтобы защитить в первую очередь малоимущих.
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Продовольственная инфляция в России на данный момент достигла практически 10%. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!".
"Понимаем, что ряд граждан, по определённым группам разбитые, с низкими доходами всё-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, где-то под 10%, испытывают трудности", — отметил российский лидер.
Власти будут выстраивать политику соответствующим образом, чтобы защитить в первую очередь малоимущие группы населения, заверил Путин.
Ранее в "Руспродсоюзе" предупредили, что перед Новым годом взлетят цены на овощи. Специалист ассоциации посоветовала запастись продуктами заранее, если есть возможность сохранить их в подобающем состоянии.
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