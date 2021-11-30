Путин: Продовольственная инфляция в РФ уже где-то под 10%

Продовольственная инфляция в России на данный момент достигла практически 10%. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

"Понимаем, что ряд граждан, по определённым группам разбитые, с низкими доходами всё-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, где-то под 10%, испытывают трудности", — отметил российский лидер.