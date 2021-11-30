Столтенберг отказался гарантировать Украине безопасность

Североатлантический альянс может гарантировать безопасность только своих членов, но не государств–партнёров, в том числе Украины. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнёром — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении", — обратил внимание Столтенберг.

Для членов альянса, уточнил он, есть гарантии безопасности по пятой статье Вашингтонского договора, в которой упомянута коллективная оборона НАТО.