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Столтенберг отказался гарантировать Украине безопасность

В свою очередь, Вашингтонский договор подразумевает коллективную оборону членов альянса, уточнил норвежец.

30 ноября, 12:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1460652043702620163/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jens Stoltenberg</a></p>

Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

Североатлантический альянс может гарантировать безопасность только своих членов, но не государств–партнёров, в том числе Украины. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнёром — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении", — обратил внимание Столтенберг.

Для членов альянса, уточнил он, есть гарантии безопасности по пятой статье Вашингтонского договора, в которой упомянута коллективная оборона НАТО.

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Ранее Йенс Столтенберг заявил, что верит в диалог с Россией. При этом он подчеркнул, что альянс продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к Москве. А такая политика, по его словам, подразумевает и сдерживание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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