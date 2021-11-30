Путин призвал определить правильную модель защиты персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил о необходимости определить правильную модель по защите персональных данных граждан РФ при цифровизации.

"Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных. В целом, если смотреть шире, прав и свобод граждан", — отметил глава государства.

По его словам, внедрение новых технологий во все сферы жизни повлияет на развитие экономики страны, а также на повышение доходов и производительность труда россиян.