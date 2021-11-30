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Путин призвал определить правильную модель защиты персональных данных россиян

Глава государства отметил, что внедрение новых технологий во все сферы жизни даст эффект для развития экономики страны, а также повышения доходов и производительности труда граждан.

30 ноября, 12:30

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил о необходимости определить правильную модель по защите персональных данных граждан РФ при цифровизации.

"Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных. В целом, если смотреть шире, прав и свобод граждан", — отметил глава государства.

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По его словам, внедрение новых технологий во все сферы жизни повлияет на развитие экономики страны, а также на повышение доходов и производительность труда россиян.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла законопроект "Единой России" об электронном документообороте в сфере труда. Документ предполагает, что соискатели смогут дистанционно находить работодателя, проходить собеседование и заключать договор. Также работникам не потребуется посещать отдел кадров для подписания различных документов.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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