Лавров надеется, что режим Киева не пойдёт "по пути Саакашвили"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что нынешний украинский политический режим не пойдёт по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "образца 2008 года".

"Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим всё-таки не пойдёт по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года", — отметил глава МИД РФ во время пресс-конференции.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию и разрушила часть её столицы — Цхинвала. Россия защитила мирных жителей, ввела войска и вытеснила грузинских военных с южноосетинской территории. К конфликту на стороне Южной Осетии также официально присоединилась Абхазия. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республик.