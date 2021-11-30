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Путин отреагировал на сообщения о войсках России на границе с Украиной

Глава государства обратил внимание, что Москва также испытывает озабоченность из-за масштабных учений Запада на границе РФ, в том числе незапланированных.

30 ноября, 12:21
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

О возможном вводе российских войск на Украину судачили ещё в начале года, однако этого не произошло, заметил президент России Владимир Путин, также напомнив о масштабных учениях Запада, которые проводятся у границы РФ.

"О возможном вводе российских войск на Украину говорили ещё в начале года. Но, как видим, этого не случилось! Дело не в том, вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, надо наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития с учётом интересов безопасности всех участников. Если будем к этому искренне стремиться, то никаких угроз испытывать не будем", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

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Российский лидер обратил внимание, что для людей в ДНР и ЛНР тоже создаются угрозы при передвижении в войсковых соединениях. В свою очередь Россия также испытывает озабоченность в связи с тем, что у её границы проходят масштабные учения, в том числе незапланированные. Так было в Чёрном море, когда в 20 километрах от границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых может находиться ядерное оружие, напомнил Путин.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о переброске НАТО военной техники на границы с Россией. Дипломат подчеркнул, что на Украине против Донецка и Луганска применяется прямо запрещённое Минскими договорённостями тяжёлое вооружение, в том числе беспилотники.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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