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Путин: С территории РФ проводится в разы меньше хакерских атак, чем из других стран

При этом число атак на российские ресурсы увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом, подчеркнул президент.

30 ноября, 12:24
<p>Фото © POOL / ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © POOL / ТАСС / Михаил Метцель

Хакерские атаки проводятся с территории России в разы реже, чем с территории других государств, в том числе США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!".

"Количество хакерских атак с территории России в разы меньше, чем с территорий других стран, скажем, меньше, чем с территории США. Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами, не нашими, не российскими структурами, в том числе американскими структурами, из киберпространства США", — отметил российский лидер и задался вопросом, что мешает другим государствам пресечь деятельность киберпреступников.

При этом число атак на российские ресурсы увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом, поэтому Москва намерена бороться с киберпреступностью.

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А ранее Владимир Путин назвал киберпреступления и нелегальную миграцию общими вызовами для стран Европы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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