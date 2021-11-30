Путин: С территории РФ проводится в разы меньше хакерских атак, чем из других стран

Хакерские атаки проводятся с территории России в разы реже, чем с территории других государств, в том числе США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!".

"Количество хакерских атак с территории России в разы меньше, чем с территорий других стран, скажем, меньше, чем с территории США. Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами, не нашими, не российскими структурами, в том числе американскими структурами, из киберпространства США", — отметил российский лидер и задался вопросом, что мешает другим государствам пресечь деятельность киберпреступников.

При этом число атак на российские ресурсы увеличилось в разы по сравнению с прошлым годом, поэтому Москва намерена бороться с киберпреступностью.