Путин назвал приоритетом экономики РФ помощь пострадавшим от пандемии людям и отраслям
Ранее российский лидер не исключил введения новых мер поддержки граждан. Он напомнил, что единовременные выплаты получали пенсионеры и семьи с детьми.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом для экономики РФ является помощь пострадавшим от пандемии CoViD-19 людям и отраслям.
"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики, наиболее пострадавших её отраслей в первую очередь, и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми", — сказал Путин во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".
Ранее Лайф рассказывал, что Путин допустил введение новых мер поддержки россиян. Глава государства напомнил, что единовременные выплаты получали пенсионеры и семьи с детьми.
Коронавирус: Главное
Путин вновь указал на важность взаимного признания вакцин для борьбы с пандемией ковида
сегодня в 11:54
Путин: Серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время
сегодня в 11:36
Минздрав ОАЭ одобрил применение "Спутника лайт" как бустера для всех антиковидных вакцин
сегодня в 11:31
Комментариев: 0