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Путин назвал приоритетом экономики РФ помощь пострадавшим от пандемии людям и отраслям

Ранее российский лидер не исключил введения новых мер поддержки граждан. Он напомнил, что единовременные выплаты получали пенсионеры и семьи с детьми.

30 ноября, 12:28

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом для экономики РФ является помощь пострадавшим от пандемии CoViD-19 людям и отраслям.

"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики, наиболее пострадавших её отраслей в первую очередь, и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми", — сказал Путин во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

Путин: Все меры поддержки россиян укладываются в рамки бюджета

Путин: Все меры поддержки россиян укладываются в рамки бюджета

Ранее Лайф рассказывал, что Путин допустил введение новых мер поддержки россиян. Глава государства напомнил, что единовременные выплаты получали пенсионеры и семьи с детьми.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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