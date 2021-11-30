Путин назвал приоритетом экономики РФ помощь пострадавшим от пандемии людям и отраслям

"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики, наиболее пострадавших её отраслей в первую очередь, и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми", — сказал Путин во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".