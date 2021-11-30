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Путин: Я имею право избираться на новый срок, ещё не решил, буду ли

Президент РФ подчеркнул, что пока преждевременно говорить, "кто и что планирует в 2024 году".

30 ноября, 12:35

Путин: Я имею право избираться на новый срок, ещё не решил, буду ли. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!".

"Что касается моих планов, то здесь в чём фокус? Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться. Буду ли это делать или нет, я сам для себя ещё не решил. Но само наличие этого права — оно стабилизирует ситуацию... Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году", — отметил глава государства.

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Ранее Владимир Путин уже отвечал на подобный вопрос в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. Тогда президент не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней, и подчеркнул, что "до этого надо дожить спокойно".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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