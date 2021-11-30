Путин: Я имею право избираться на новый срок, ещё не решил, буду ли

Президент РФ Владимир Путин пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!".

"Что касается моих планов, то здесь в чём фокус? Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться. Буду ли это делать или нет, я сам для себя ещё не решил. Но само наличие этого права — оно стабилизирует ситуацию... Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году", — отметил глава государства.