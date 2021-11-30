Путин рассчитывает, что иностранные инвесторы доверятся планам развития экономики РФ

"Мы не забываем за решением текущих вопросов о вопросах стратегического развития. <…> Мы рассчитываем, что наши инвесторы оценят наши усилия и с доверием отнесутся к нашим планам. И будут вместе с нами соинвестировать так, как это делают наши друзья из Катара", — сказал глава государства.