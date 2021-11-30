Путин рассчитывает, что иностранные инвесторы доверятся планам развития экономики РФ
Российский лидер также выразил надежду, что они будут соинвестировать вместе с Москвой — так, как это делают представители Катара.
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Москва рассчитывает на доверие зарубежных инвесторов к планам развития экономики РФ. Об этом президент Владимир Путин заявил во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Мы не забываем за решением текущих вопросов о вопросах стратегического развития. <…> Мы рассчитываем, что наши инвесторы оценят наши усилия и с доверием отнесутся к нашим планам. И будут вместе с нами соинвестировать так, как это делают наши друзья из Катара", — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер отверг предположение о стремлении России жить за "крепостными стенами". Его на заседании специализированного форума озвучил один из инвесторов, указав, что страна якобы построила экономическую крепость.
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