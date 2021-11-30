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Путин рассчитывает, что иностранные инвесторы доверятся планам развития экономики РФ

Российский лидер также выразил надежду, что они будут соинвестировать вместе с Москвой — так, как это делают представители Катара.

30 ноября, 12:33

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Москва рассчитывает на доверие зарубежных инвесторов к планам развития экономики РФ. Об этом президент Владимир Путин заявил во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Мы не забываем за решением текущих вопросов о вопросах стратегического развития. <…> Мы рассчитываем, что наши инвесторы оценят наши усилия и с доверием отнесутся к нашим планам. И будут вместе с нами соинвестировать так, как это делают наши друзья из Катара", — сказал глава государства.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер отверг предположение о стремлении России жить за "крепостными стенами". Его на заседании специализированного форума озвучил один из инвесторов, указав, что страна якобы построила экономическую крепость.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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