Путин заверил, что Россия не будет заниматься популизмом и "печатать деньги"

Россия не будет заниматься популизмом и печатать деньги, чтобы "вбрасывать их в экономику", и это важно понимать инвесторам, заявил глава государства Владимир Путин во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Для инвесторов, я думаю, очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом, не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра", — сказал российский лидер.