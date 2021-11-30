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Путин заверил, что Россия не будет заниматься популизмом и "печатать деньги"

Российский лидер подчеркнул, что зарубежным инвесторам важно понимать, что власти РФ не пойдут на такие шаги.

30 ноября, 12:38

Фото © Kremlin.ru

Россия не будет заниматься популизмом и печатать деньги, чтобы "вбрасывать их в экономику", и это важно понимать инвесторам, заявил глава государства Владимир Путин во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Для инвесторов, я думаю, очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом, не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра", — сказал российский лидер.

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Как сообщал Лайф, Путин рассчитывает, что иностранные инвесторы доверятся планам развития экономики РФ. Российский лидер также выразил надежду, что они будут соинвестировать вместе с Москвой — так, как это это делают представители Катара.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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