Путин заверил, что Россия не будет заниматься популизмом и "печатать деньги"
Российский лидер подчеркнул, что зарубежным инвесторам важно понимать, что власти РФ не пойдут на такие шаги.
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Россия не будет заниматься популизмом и печатать деньги, чтобы "вбрасывать их в экономику", и это важно понимать инвесторам, заявил глава государства Владимир Путин во время пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Для инвесторов, я думаю, очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом, не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра", — сказал российский лидер.
Как сообщал Лайф, Путин рассчитывает, что иностранные инвесторы доверятся планам развития экономики РФ. Российский лидер также выразил надежду, что они будут соинвестировать вместе с Москвой — так, как это это делают представители Катара.
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