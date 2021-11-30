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"Прямо вот крах": Газизов назвал условие, при котором "Уфы" не будет в нынешнем виде

Он надеется, что клуб сможет переломить нынешнее турнирное положение и исправить имеющуюся ситуацию.

30 ноября, 12:55
<p>Фото © fcufa.pro</p>

Фото © fcufa.pro

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в беседе с Eurostavka заявил, что клуб может прекратить существование в нынешнем виде, если по итогам сезона вылетит в ФНЛ.

"Уфы" не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определённым стандартам. Сегодня "Уфу" терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят. "Уфы" не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ — лет на 15–20 это всё улетит", — сказал Газизов.

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Он также заверил, что клуб попытается всеми силами исправить нынешнее турнирное положение и из зоны вылета подняться в зону еврокубков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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