"Прямо вот крах": Газизов назвал условие, при котором "Уфы" не будет в нынешнем виде
Он надеется, что клуб сможет переломить нынешнее турнирное положение и исправить имеющуюся ситуацию.
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в беседе с Eurostavka заявил, что клуб может прекратить существование в нынешнем виде, если по итогам сезона вылетит в ФНЛ.
"Уфы" не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определённым стандартам. Сегодня "Уфу" терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят. "Уфы" не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ — лет на 15–20 это всё улетит", — сказал Газизов.
Он также заверил, что клуб попытается всеми силами исправить нынешнее турнирное положение и из зоны вылета подняться в зону еврокубков.
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