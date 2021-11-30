"Уфы" не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определённым стандартам. Сегодня "Уфу" терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят. "Уфы" не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ — лет на 15–20 это всё улетит", — сказал Газизов.