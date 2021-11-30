"Играть не за себя, а за родину": Как хоккеист сборной России Панарин из скандалиста превратился в главного патриота Форвард в течение долгого времени был главным возмутителем спокойствия в нашем хоккее. Его олимпийские перспективы считались туманными, но сейчас ситуация коренным образом изменилась. 30 ноября, 13:33 Фото © NHL

Вряд ли кто-то будет спорить, что Артемий Панарин — один из самых ярких российских хоккеистов современности. Со средней зарплатой 11,6 миллиона долларов в год он возглавляет список самых дорогих наших игроков в истории НХЛ. Нападающий по праву является вице-капитаном "Нью-Йорк Рейнджерс" и одним из лидеров популярнейшей команды.

В тройку игроков, уже включённых в состав сборной России на Олимпиаде в Пекине, Панарин не попал — в неё вошли капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и игроки "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский и Никита Кучеров. Зато Артемий встречался с главным тренером национальной команды Алексеем Жамновым, его помощником Сергеем Гончаром и менеджером по работе с игроками НХЛ Ильёй Ковальчуком. Штаб сборной выразил заинтересованность в Панарине.

— Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый вне зависимости от положения в команде выполнял свою работу на сто процентов. Не должно быть ситуации, при которой приезжает "энхаэловец", думающий об индивидуальной статистике — голах и голевых передачах. Да, победа на Олимпиаде — мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая, — рассказал о встрече с представителями сборной сам Панарин.

Оскорблять Россию недопустимо

Отстаивать честь нашей страны россиянин пытается и на американских хоккейных площадках. В концовке недавнего матча против "Бостон Брюинз" он крепко поругался с нападающим сборной Канады Брэдом Маршаном, когда игроки находились на скамейках своих команд. В ходе перепалки Панарин бросил в соперника крагу (хоккейную перчатку). В итоге обоих удалили на десять минут, а россиянина ещё и оштрафовали на пять тысяч долларов.

🍞Артемий Панарин вызвал на дуэль Брэда Маршанда!



В итоге парням дали по 10 минут дисциплинарного штрафа, а до драки дело так и не дошло 😁 pic.twitter.com/DxPQ9xTN4H — Канал NHL (@kanal_nhl) November 26, 2021

Маршан, за которым давно закрепилась репутация провокатора, после игры отшучивался, что они с Панариным не сошлись во мнении, какую еду стоит есть на День благодарения. При этом вице-капитан "Рейнджерс" утверждает, что не сдержался после оскорбительных слов соперника о России.

— Само собой, не я затеял этот конфликт. Конечно, и он услышал от меня много всего неприятного, но это совсем другое. Оскорблять нашу страну недопустимо. Думаю, что все россияне на моём месте поступили бы подобным образом, — объяснил своё поведение Панарин.

Стоит отдать должное Панарину. Он не стал опускаться до уровня канадца и не стал отвечать ему той же монетой, оскорбляя Страну кленового листа. В другой ситуации в Маршана полетела бы не только крага, но и ещё что-нибудь потяжелее. Удивительно, что НХЛ по итогам инцидента оштрафовала только россиянина, а поведение его соперника сочли приемлемым.

Радует то, что на льду справедливость в итоге восторжествовала. Встреча завершилась убедительной победой "Рейнджерс" над "Бостоном" со счётом 5:2. Панарин стал автором решающей шайбы и был признан второй звездой матча. В списке лучших игроков он уступил только своему соотечественнику Игорю Шестёркину, который блистал в воротах клуба из Нью-Йорка.

После матча ведущий и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев запустил в социальных сетях хештег #fromRussiawithGlove (из России с перчаткой).

— Поддержим нашего спортсмена! Панарин кинул перчатку, а мы его не кинем! — заявил журналист.

Видео © Telegram / Реальный Губер

Ещё недавно Панарин был на другой стороне

Понятно, что родители учили нас, что драться нехорошо, но защищать родину обязан каждый россиянин. В целом последние заявления Артемия можно оценить как очень мудрые слова по-настоящему взрослого человека. Спрашивается, что же в этом странного и необычного? На самом деле подобные речи свойственны кому угодно, только не Панарину. В последние годы он зарекомендовал себя как главный возмутитель спокойствия в российском хоккее. Было трудно себе представить, что 30-летний форвард может во всеуслышание говорить об ответственности перед страной.

Достаточно вспомнить, что в июле 2019 года в одном из интервью Панарин выступил с жёсткой критикой российской власти. После этого неоднозначного заявления Панарин потерял большое количество поклонников, которые не поддержали его оппозиционные взгляды. Комментируя слова нападающего, практически все эксперты говорили, что каждый человек имеет право на своё мнение, но достаточно странно критиковать власти страны, в которой ты давно не живёшь, а приезжаешь в неё лишь во время отпуска.

Громкие обвинения Назарова

В феврале 2020 года нынешний тренер "Сочи" Андрей Назаров рассказал, что Панарин в декабре 2011-го якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного "Витязя" в регулярном чемпионате КХЛ. По его словам, нападающему грозило тюремное заключение в прибалтийской стране, и избежать наказания удалось лишь благодаря помощи со стороны "авторитетных жителей Риги". Надо сказать, что Назаров в тот момент возглавлял "Витязь", и его слова были восприняты очень серьёзно, несмотря на то что подтверждений из других источников добыть не удалось.

В НХЛ тогда поддержали россиянина, а клуб и агент хоккеиста отвергли обвинения в его адрес. Правда, Панарина из-за сложившейся ситуации всё же вывели из состава "Рейнджерс", и он пропустил восемь матчей регулярного чемпионата. Прошло время, нападающий вернулся на площадку, так толком ничего не объяснив, и активное обсуждение обвинений в его адрес прекратилось. Тем не менее возникли серьёзные сомнения, что форвард, в составе сборной России выигравший три медали на чемпионатах мира, ещё когда-нибудь сыграет за национальную команду.

— За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное, верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он ещё не американец, но думаю, что уже и не русский. Всё то, что он говорил в Интернете и прессе, — это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с достоинством защищать цвета российского флага, — выразил своё мнение бывший главный тренер нашей сборной Владимир Плющев.

В этот момент Панарин, по всей видимости, понял, что всё идёт не совсем так, как он планировал. Он перестал комментировать политические события и начал выкладывать в социальных сетях ролики из родного Коркина Челябинской области. Тем самым он показывал, что является обычным парнем с Урала, а не зажравшимся миллионером из США. Явно улучшились и его отношения с Назаровым.

— Панарин — игрок высокого мирового уровня. Безусловно, он добился больших высот, и я в этом помогал ему. Если у нас есть недопонимание, то мы сами с ним разберёмся и поговорим об этом. То, что было в прошлом, остаётся в прошлом, — заявил недавно тренер.

Нынешний сезон в регулярном чемпионате НХЛ Панарин начал не слишком удачно. В первых семи матчах он набрал всего четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. Впрочем, в дальнейшем нападающему удалось выйти на привычный уровень. Сейчас он с 21 баллом возглавляет список лучших бомбардиров "Рейнджерс" и входит в топ-20 по этому показателю во всей лиге.

Все мы прекрасно помним, что как в сезоне 2019/20 Артемий вошёл в тройку лучших игроков НХЛ по итогам регулярного чемпионата, а в списке лучших бомбардиров уступил только суперзвёздам клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Такой Панарин очень нужен сборной России на Олимпиаде. Есть основания полагать, что форвард переосмыслил своё поведение и взялся за ум. Теперь все его неприятности должны остаться в прошлом.

Авторы Роман Фейгин