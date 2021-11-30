У Месси после церемонии вручения "Золотого мяча" нашли желудочную инфекцию

Аргентинец может пропустить домашний матч 16-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Аргентинские футболисты "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Леандро Паредес пропустили вторничную тренировку команды из-за желудочно-кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте команды.

Участие Месси и Паредеса в домашнем матче 16-го тура против "Ниццы" находится под вопросом. В среду, 1 декабря — в день игры — они пройдут дополнительный медицинский осмотр.