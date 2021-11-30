НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

У Месси после церемонии вручения "Золотого мяча" нашли желудочную инфекцию

Аргентинец может пропустить домашний матч 16-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

30 ноября, 13:22
<p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Аргентинские футболисты "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Леандро Паредес пропустили вторничную тренировку команды из-за желудочно-кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте команды.

Участие Месси и Паредеса в домашнем матче 16-го тура против "Ниццы" находится под вопросом. В среду, 1 декабря — в день игры — они пройдут дополнительный медицинский осмотр.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Накануне на церемонии в Париже Месси получил приз лучшему футболисту мира. "Золотой мяч" стал для него седьмым в карьере.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1