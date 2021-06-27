Девушка рассказала об ужасных правилах секты, в которой жила 18 лет, не подозревая об этом
Фейт Элизабет Хантер родилась в техасской семье, которая жила в общине "Института основных принципов жизни". Родители воспитывали девочку в жёстких традициях секты, так что Лиз и понятия не имела о том, что стала жертвой культа.
"Институт основных принципов жизни" (Institute in Basic Life Principles) — ультраконсервативная христианская секта, основанная американским священнослужителем Биллом Готардом в 1961 году. Когда родители Фейт Элизабет присоединились к "институту", девочка ещё даже не появилась на свет, поэтому, родившись, она не знала никакой другой жизни. Всё её воспитание было сосредоточено на традиционных представлениях о патриархальной христианской семье, а образование ограничивалось изучением Библии и обучением тому, как быть хорошей женой.
Я просыпалась как минимум в шесть утра и полчаса читала Библию. А потом шла учиться "бытовым навыкам", которые должны были пригодиться нам после замужества. Я научилась печь хлеб, шить и играть на пианино
Причём, по словам девушки, большее давление на неё оказывали не местные богословы, а собственные родители. Её отец лично убедил всех детей в том, что если они не будут следовать правилам "института", то их незамедлительно настигнет "кара небесная".
Лиз начала понимать, что что-то не так, только когда уехала в колледж. Родители надеялись, что дочь получит образование и вернётся в общину, но в процессе обучения девушка пошла к психологу, который открыл ей глаза на правду.
Мой терапевт посмотрела на меня и сказала: "Элизабет, то, что ты описываешь, — это жестокое обращение с детьми". Всё изменилось. Вот я девочка, которая играет в куклы, а вот я уже повзрослевшая девушка. Переходного состояния не было
В родную общину Лиз так и не вернулась. Вместо этого девушка потратила десятилетие на то, чтобы оборвать все связи с прошлым. Сейчас 27-летняя девушка ведёт вполне обычную жизнь и вспоминает об ужасном детстве, лишь когда рассказывает о нём своим подписчикам. Хантер публикует TikTok-видео в надежде повысить осведомлённость об опасностях культов и что её история поможет выросшим в сектах ребятам осознать это, пишет Unilad.
WOW-news
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