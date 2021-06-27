Девушка рассказала об ужасных правилах секты, в которой жила 18 лет, не подозревая об этом

Фейт Элизабет Хантер родилась в техасской семье, которая жила в общине "Института основных принципов жизни". Родители воспитывали девочку в жёстких традициях секты, так что Лиз и понятия не имела о том, что стала жертвой культа.