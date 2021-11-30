Производитель популярных конфет "Моцарт" объявил себя банкротом

Австрийская компания Salzburg Schokolade, которая занимается производством знаменитых конфет "Моцарткугель", объявила о банкротстве. Об этом пишет агентство APA со ссылкой на руководство предприятия.

Как сообщил директор Salzburg Schokolade Кристиан Шюгерль, компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Спрос на шоколадные изделия буквально рухнул после резкого сокращения числа туристов, а также празднований свадеб и прочих торжественных мероприятий. Ситуацию усугубили и ограничения, которые вводились на территории республики. К примеру, в Вене кондитерским магазинам неоднократно пришлось приостанавливать работу.

По данным агентства, компания не смогла выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. Кроме того, на грани увольнения оказалось около 140 сотрудников.