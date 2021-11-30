В Челябинской области пожилых и студентов обязали привиться от ковида

В Челябинской области с 1 декабря вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей и студентов старше 18 лет. Соответствующее постановление подписал главный региональный санитарный врач Анатолий Семёнов.

"Обеспечить с 1 декабря проведение профилактических прививок против CoViD-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Челябинской области, а также лицам старше 60 лет", — говорится в документе.

Уточняется, что до 20 декабря граждане из этих категорий должны получить первый компонент вакцины, а до 10 января 2022 года — второй. По данным управления Роспотребнадзора, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, а темп прироста за последнюю неделю составил 6,5%.

В свою очередь министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов подчеркнул, что никакого наказания для представителей данных категорий граждан, которые не сделают прививку, не будет.