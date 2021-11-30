Мать Ольги Бузовой рассказала, как лечат певицу и как она себя чувствует

Мать Ольги Бузовой Ирина Бузова обеспокоена состоянием своей дочери, травмировавшей руку. Лечение затрудняется плотным графиком певицы, поведала Ирина в беседе с Лайфом.

"Я сама очень расстроилась. Не думала, что это настолько серьёзно. Когда видишь, что ребёнок не может ни поднять пальчики, кисть, ни разогнуть, это, конечно, тяжело. Я сама вчера впервые увидела эту руку, конечно, я расстроилась. Очень!" — поделилась Ирина.

Напомним, что у певицы диагностировали защемление нерва на правой руке, из-за чего Ольга не может двигать кистью. Долгое время артистка пыталась работать, превозмогая боль, но всё же согласилась пройти лечение. Однако из-за запланированных съёмок оставаться в больнице долго Бузова не может.

"У неё есть обязательства. Она такой человек. Не может подвести. В субботу, воскресенье она уходит из больницы и летит в Минск на "Х-фактор". Я считаю, это нормально. Многие спортсмены с такими травмами выступают и добиваются результатов", — уточнила мать.

Сейчас певица находится в медучреждении. По словам Ирины, и сама Ольга, и врачи твёрдо намерены довести лечение до конца.

"Они (врачи. — Прим. Лайфа) молодцы. Используют все методы: и массаж, и электростимуляцию, и иглу. Пытаются соединить мозг с местными нервами, чтобы рука откликалась. Я верю докторам. Я пообщалась. Всё почитала, всё посмотрела. Да, серьёзно. Она настроена вылечиться", — заключила наша собеседница.