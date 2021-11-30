Путин заявил, что действия США вынуждают Россию уходить от доллара
Российский лидер подчеркнул, что на это в том числе влияют санкции. Однако он отметил, что эта валюта не утратила своё значение как резервная.
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Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий властей США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Я не говорил о том, что доллар утратил своё значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчётов. Нет, просто я говорил, что политика властей США подрывает доллар и выталкивает нас из долларовой зоны", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заверил, что Россия не будет заниматься популизмом и "печатать деньги". Российский лидер подчеркнул, что зарубежным инвесторам важно понимать, что власти РФ не пойдут на такие шаги.
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