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Путин заявил, что действия США вынуждают Россию уходить от доллара

Российский лидер подчеркнул, что на это в том числе влияют санкции. Однако он отметил, что эта валюта не утратила своё значение как резервная.

30 ноября, 13:24

Фото © Pixabay

Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий властей США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Я не говорил о том, что доллар утратил своё значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчётов. Нет, просто я говорил, что политика властей США подрывает доллар и выталкивает нас из долларовой зоны", — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заверил, что Россия не будет заниматься популизмом и "печатать деньги". Российский лидер подчеркнул, что зарубежным инвесторам важно понимать, что власти РФ не пойдут на такие шаги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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