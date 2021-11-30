WP: Белый дом ведёт подготовку к онлайн-встрече Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и его помощники готовятся к онлайн-встрече американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Как пишет газета Washington Post, мероприятие пройдёт уже в декабре.

"Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", — говорится в статье американского издания.

