WP: Белый дом ведёт подготовку к онлайн-встрече Путина и Байдена
В Вашингтоне также обсуждают варианты сдерживания "вторжения" РФ на Украину. В частности, члены правительства США поднимают вопросы увеличения военной помощи Киеву и введения санкций против Москвы.
Фото © Pixabay
Президент США Джо Байден и его помощники готовятся к онлайн-встрече американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Как пишет газета Washington Post, мероприятие пройдёт уже в декабре.
"Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", — говорится в статье американского издания.
Уточняется, что в Белом доме также обсуждаются варианты сдерживания "вторжения" российских войск на Украину. В частности, члены американского правительства поднимают вопросы увеличения военной помощи Киеву и введения новых ограничительных мер против Москвы.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
Комментариев: 0