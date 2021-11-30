14 человек стали жертвами крушения военного вертолёта в Азербайджане
Ещё двое ранены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним.
Фото © AR Ministry of Defense
В результате крушения военного вертолёта Госпогранслужбы Азербайджана в районе города Хызы погибло 14 человек. Об этом сообщает APA со ссылкой на заместителя начальника Госпогранслужбы Ильхама Мехтиева.
"В результате аварии погибло 14 человек, ранены двое", — говорится в сообщении.
Список погибших уже обнародован. В связи с трагедией руководство погранведомства выразило соболезнования семьям и близким жертв крушения, а также пожелало скорейшего выздоровления травмированным.
Кроме того, СУ Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводятся следственные мероприятия. Генеральный прокурор республики взял расследование под особый контроль.
Как уже писал Лайф, военный вертолёт разбился во время тренировочного полёта.
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