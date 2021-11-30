14 человек стали жертвами крушения военного вертолёта в Азербайджане

В результате крушения военного вертолёта Госпогранслужбы Азербайджана в районе города Хызы погибло 14 человек. Об этом сообщает APA со ссылкой на заместителя начальника Госпогранслужбы Ильхама Мехтиева.

"В результате аварии погибло 14 человек, ранены двое", — говорится в сообщении.

Список погибших уже обнародован. В связи с трагедией руководство погранведомства выразило соболезнования семьям и близким жертв крушения, а также пожелало скорейшего выздоровления травмированным.

Кроме того, СУ Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводятся следственные мероприятия. Генеральный прокурор республики взял расследование под особый контроль.