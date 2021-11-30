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Путин пригласил зарубежных инвесторов на ПМЭФ в 2022 году

Российский лидер отметил, что не все желающие успели задать вопросы в рамках форума "Россия зовёт!", но у них будет шанс сделать это на других площадках.

30 ноября, 13:26
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов, которые приняли участие в форуме ВТБ "Россия зовёт!", посетить в 2022 году Петербургский международный экономический форум.

"Прошу не сердиться тех, кто не успел задать вопросы. Мы обязательно это сделаем в следующий раз или на каких-то других площадках, в которых многие из вас принимают участие, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, на который я вас всех приглашаю", — сказал глава государства.

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

Ранее Лайф рассказывал, что юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня следующего года. Страной-гостем форума выступит Египет. А этим летом на площадке мероприятия заключили соглашения на 3,860 триллиона рублей. Лидером среди регионов по заключению контрактов стала Ленинградская область.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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