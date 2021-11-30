Путин пригласил зарубежных инвесторов на ПМЭФ в 2022 году

"Прошу не сердиться тех, кто не успел задать вопросы. Мы обязательно это сделаем в следующий раз или на каких-то других площадках, в которых многие из вас принимают участие, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, на который я вас всех приглашаю", — сказал глава государства.