Путин пригласил зарубежных инвесторов на ПМЭФ в 2022 году
Российский лидер отметил, что не все желающие успели задать вопросы в рамках форума "Россия зовёт!", но у них будет шанс сделать это на других площадках.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов, которые приняли участие в форуме ВТБ "Россия зовёт!", посетить в 2022 году Петербургский международный экономический форум.
"Прошу не сердиться тех, кто не успел задать вопросы. Мы обязательно это сделаем в следующий раз или на каких-то других площадках, в которых многие из вас принимают участие, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, на который я вас всех приглашаю", — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня следующего года. Страной-гостем форума выступит Египет. А этим летом на площадке мероприятия заключили соглашения на 3,860 триллиона рублей. Лидером среди регионов по заключению контрактов стала Ленинградская область.
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