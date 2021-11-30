Первый канал объявил о перезапуске "Поля чудес" с Якубовичем в роли ведущего

Первый канал заявил о планах перезапустить шоу "Поле чудес" с новым названием после того, как было решено не продлевать контракт с телекомпанией ВИД, занимавшейся производством проекта. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Отмечается, что причиной непродления соглашения стала нецелесообразность заключения нового договора на предложенных изменившихся условиях. Первый канал поблагодарил ВИД за годы плодотворной работы и совместные проекты.

Новая программа получит название "Наше поле чудес", а роль ведущего сохранит за собой Леонид Якубович. Первый канал уточнил, что договорился с компанией CBS о приобретении прав на телевикторину Wheel Of Fortune, которая когда-то послужила источником творческого вдохновения авторов российского шоу-аналога.

Якубович заметил, что спустя 31 год программе "не грех и встряхнуться", и заявил о начале нового этапа, в "который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю".