Первый канал объявил о перезапуске "Поля чудес" с Якубовичем в роли ведущего
Теперь зрители не увидят пугающую заставку перед началом шоу, ставшую страхом многих детей.
Фото © Сайт программы "Поле чудес"
Первый канал заявил о планах перезапустить шоу "Поле чудес" с новым названием после того, как было решено не продлевать контракт с телекомпанией ВИД, занимавшейся производством проекта. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.
Отмечается, что причиной непродления соглашения стала нецелесообразность заключения нового договора на предложенных изменившихся условиях. Первый канал поблагодарил ВИД за годы плодотворной работы и совместные проекты.
Новая программа получит название "Наше поле чудес", а роль ведущего сохранит за собой Леонид Якубович. Первый канал уточнил, что договорился с компанией CBS о приобретении прав на телевикторину Wheel Of Fortune, которая когда-то послужила источником творческого вдохновения авторов российского шоу-аналога.
Якубович заметил, что спустя 31 год программе "не грех и встряхнуться", и заявил о начале нового этапа, в "который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю".
Напомним, "Поле чудес" создали Влад Листьев и Анатолий Лысенко в 1990 году. За это время в эфир вышло более полутора тысяч выпусков.
Ранее Лайф рассказывал, как фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин закрутили роман на "Ледниковом периоде". Кажется, что спортсменка всё активнее погружается в мир шоу-бизнеса и новых интересных проектов.
Комментариев: 0