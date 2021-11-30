Лукашенко пригрозил НАТО размещением российского ядерного оружия

Если НАТО разместит ядерное оружие в Польше, Белоруссия предложит России разместить подобное вооружение на своей территории, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он оценил заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заметил, что, если Германия откажется стать местом дислокации ядерного вооружения, то оно может оказаться в других европейских государствах, включая расположенные к востоку от немецкой границы.

"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", — сказал Лукашенко в интервью РИА "Новости".

Президент заметил, что главы Белоруссии и РФ "договорятся" о том, какие именно системы можно будет разместить, добавив, что это будет то ядерное оружие, которое станет наиболее эффективным при таком соприкосновении.

"Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — уточнил Лукашенко.

На территории Белоруссии находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок после распада СССР, на вывоз которых Минск согласился после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).