Зеленский анонсировал участие Apple в переписи украинцев
Лидер Незалежной горд совместным проектом с технологическим гигантом. Он добавил, что власти продолжают строить цифровое государство.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Украина станет второй страной в мире, которая привлечёт компанию Apple для проведения переписи населения. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский. Мероприятие запланировано на 2023 год.
Так, по его словам, 30 ноября Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве.
"Гордимся совместными проектами с таким технологическим гигантом. Продолжаем строить цифровое государство", — написал украинский лидер на странице в "Инстаграме".
Подписание меморандума. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Ранее Лайф писал, что в ООН назвали Украину одним из мировых лидеров по вымиранию населения. В организации посоветовали властям Незалежной создать стабильные политическую и финансовую системы, чтобы обеспечить социальную защиту граждан и остановить эту негативную тенденцию.
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