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Зеленский анонсировал участие Apple в переписи украинцев

Лидер Незалежной горд совместным проектом с технологическим гигантом. Он добавил, что власти продолжают строить цифровое государство.

30 ноября, 14:42

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Украина станет второй страной в мире, которая привлечёт компанию Apple для проведения переписи населения. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский. Мероприятие запланировано на 2023 год.

Так, по его словам, 30 ноября Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве.

"Гордимся совместными проектами с таким технологическим гигантом. Продолжаем строить цифровое государство", — написал украинский лидер на странице в "Инстаграме".

Подписание меморандума. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Подписание меморандума. Фото © Instagram / zelenskiy_official

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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