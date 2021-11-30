Зеленский анонсировал участие Apple в переписи украинцев

Украина станет второй страной в мире, которая привлечёт компанию Apple для проведения переписи населения. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский. Мероприятие запланировано на 2023 год.

Так, по его словам, 30 ноября Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве.

"Гордимся совместными проектами с таким технологическим гигантом. Продолжаем строить цифровое государство", — написал украинский лидер на странице в "Инстаграме".

Подписание меморандума. Фото © Instagram / zelenskiy_official