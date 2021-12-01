Киев намерен оценивать не слова, а действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, и если Минск признает Крым российским, то Украина себя сдерживать не станет, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Мы будем оценивать его (Лукашенко. — Прим. Лайфа) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе", — цитирует агентство Укринформ заявление Кулебы в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

Кулеба при этом добавил, что Крым — это не тот вопрос, в котором Киев "позволяет себе воздержание".