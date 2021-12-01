"По полной программе": Кулеба пригрозил Белоруссии и Лукашенко в случае признания Крыма российским
Глава МИД Украины заверил, что Киев не будет себя сдерживать, если увидит угрозу в действиях Минска.
Фото © Facebook / Дмитрий Кулеба
Киев намерен оценивать не слова, а действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, и если Минск признает Крым российским, то Украина себя сдерживать не станет, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Мы будем оценивать его (Лукашенко. — Прим. Лайфа) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе", — цитирует агентство Укринформ заявление Кулебы в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.
Кулеба при этом добавил, что Крым — это не тот вопрос, в котором Киев "позволяет себе воздержание".
Как сообщал Лайф ранее, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским. Он также рассказал о своих планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. В начале ноября в Кремле заявляли о наличии у Лукашенко действующего приглашения в Крым.
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