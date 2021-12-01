На юге России начались масштабные военные манёвры

В южной части России проведены масштабные военные манёвры — около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа перемещены на общевойсковые полигоны. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в полевых условиях начинается зимний период обучения нового учебного года.

"Более десяти тысяч военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчётов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", — рассказали в военном ведомстве.

Для размещения личного состава на полигонах развёрнуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Впервые начаты учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и на полигоне Даниловский в Волгоградской области. Остальные подразделения будут заниматься в пунктах постоянной дислокации.

"1 декабря 2021 года военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации выйдут на полигоны, займут места в учебных классах и тренажёрах для совершенствования своего профессионального мастерства в ходе боевой подготовки в новом 2022 учебном году", — отметили также в пресс-службе Минобороны РФ.