Вильфанд предупредил москвичей о первой зимней метели
Сегодня будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер со скоростью до 15 м/с.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
В российской столице в среду, 1 декабря, ожидается первая зимняя метель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/с. То есть будет первая метель", — сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Также в этот день ожидаются лёгкие морозы с максимальной температурой днём в диапазоне один-три градуса. Метеоролог подчёркивает, что такая погода полностью соответствует календарю.
А ранее Лайф рассказывал, что Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России. Синоптик предупреждает, что погода по мере глобальной смены климата становится очень изменчивой.
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