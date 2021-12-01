НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вильфанд предупредил москвичей о первой зимней метели

Сегодня будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер со скоростью до 15 м/с.

30 ноября, 22:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

В российской столице в среду, 1 декабря, ожидается первая зимняя метель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/с. То есть будет первая метель", — сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Также в этот день ожидаются лёгкие морозы с максимальной температурой днём в диапазоне один-три градуса. Метеоролог подчёркивает, что такая погода полностью соответствует календарю.

"Когда в душе лето": Москвич прокатился на кабриолете по заснеженным дорогам

"Когда в душе лето": Москвич прокатился на кабриолете по заснеженным дорогам

А ранее Лайф рассказывал, что Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России. Синоптик предупреждает, что погода по мере глобальной смены климата становится очень изменчивой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1