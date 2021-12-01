Вильфанд предупредил москвичей о первой зимней метели

В российской столице в среду, 1 декабря, ожидается первая зимняя метель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/с. То есть будет первая метель", — сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Также в этот день ожидаются лёгкие морозы с максимальной температурой днём в диапазоне один-три градуса. Метеоролог подчёркивает, что такая погода полностью соответствует календарю.