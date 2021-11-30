Москвич прокатился на кабриолете по заснеженным дорогам. Видео © Telegram / SHOT

Далеко не всех москвичей испугала непогода в последний день осени, который принёс в столицу холода и снегопад. Это доказывает видеоролик, который опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина на Porsche едет по центру Москвы на кабриолете. На "отмороженном" автолюбителе — пуховик, а голову ему греет вязаная шапка. Судя по тому, как он невозмутимо двигался по дороге, его такая поездка не по погоде вовсе не смущала.

Стоит отметить, что пользователей соцсетей рассмешил данный инцидент. "Когда на улице зима, а в душе лето", "Что мне снег, что мне зной", "Может, ему просто жарко", "Красавчик мужик", — высказались комментаторы. Некоторые из них предположили, что у кабриолета попросту сломался механизм раскладывания крыши.