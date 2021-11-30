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"Когда в душе лето": Москвич прокатился на кабриолете по заснеженным дорогам

Судя по тому, как мужчина невозмутимо ехал, такая поездка не по погоде вовсе его не смущала.

30 ноября, 19:27

Скриншот © Telegram / SHOT

Москвич прокатился на кабриолете по заснеженным дорогам. Видео © Telegram / SHOT

Далеко не всех москвичей испугала непогода в последний день осени, который принёс в столицу холода и снегопад. Это доказывает видеоролик, который опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина на Porsche едет по центру Москвы на кабриолете. На "отмороженном" автолюбителе — пуховик, а голову ему греет вязаная шапка. Судя по тому, как он невозмутимо двигался по дороге, его такая поездка не по погоде вовсе не смущала.

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Стоит отметить, что пользователей соцсетей рассмешил данный инцидент. "Когда на улице зима, а в душе лето", "Что мне снег, что мне зной", "Может, ему просто жарко", "Красавчик мужик", — высказались комментаторы. Некоторые из них предположили, что у кабриолета попросту сломался механизм раскладывания крыши.

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А ранее сообщалось, что в Норильске девушка прокатилась в автобусе со своим оленем. Лайф нашёл хозяйку рогатого "питомца" и узнал, как на эту поездку отреагировали другие пассажиры.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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