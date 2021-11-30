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В Москве двухлетний мальчик чуть не погиб, запутавшись в лямке рюкзака

Мать услышала хрип и едва успела помочь ребёнку. Ещё пара секунд — и малыша было бы уже не спасти.

30 ноября, 19:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве мать спасла малолетнего сына, который запутался в лямке висящего рюкзака и чуть не умер, сообщает kp.ru.

Трагедия едва не произошла в одном из домов на Боровском шоссе. В квартире были мать и двое детей — девятилетняя девочка и двухлетний мальчик, отца семейства дома не было. Женщина присматривала за детьми, а параллельно вела хозяйство.

Девочка — ученица третьего класса на дистанционном обучении — закрылась в комнате во время онлайн-урока. Мать занималась готовкой на кухне. Вдруг женщина услышала глухой хрип и возню в коридоре. Не сразу поняв, что происходит, она выглянула и увидела сына, запутавшегося шеей в лямке рюкзака, висящего на двери комнаты сестры. Ребёнок задыхался. Мать сразу бросилась на помощь мальчику, высвободила его и вызвала скорую.

Малыша доставили в реанимационное отделение, там диагностировали механическую асфиксию, острую респираторную недостаточность I и II степени.

"Ребёнку срочно провели МРТ-исследование. К счастью, мать вовремя успела освободить ребёнка от удушающих верёвок и асфиксия не вызвала повреждений головного мозга. Если бы женщина заметила сына на пару секунд позже, малыша было бы уже не спасти", — рассказал изданию источник.

Как уточняется, сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает, но он по-прежнему находится в реанимации. За ним приглядывает мама.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Тюмени двухлетний малыш погиб, уронив на себя старый телевизор. Трагедия произошла, когда мама ребёнка ненадолго отлучилась из дома. Вернувшись, женщина застала страшную картину.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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