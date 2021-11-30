НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Мичигане неизвестный открыл стрельбу по людям в школе

Преступник уже задержан, его оружие изъято. По предварительным данным, сообщников у него не было.

30 ноября, 19:10
<p>Кадр из видео © WDIV</p>

Кадр из видео © WDIV

В Мичигане, недалеко от Детройта, неизвестный открыл стрельбу по людям в средней школе. По предварительным данным, ранены несколько человек.

Как сообщает агентство AP, ранения могли получить от четырёх до шести человек, обошлось без жертв. Стрелок уже задержан, его оружие изъято. По словам местного шерифа, едва ли у него был сообщник.

20 тысяч доз: В квартире задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 5 кг наркотиков

20 тысяч доз: В квартире задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 5 кг наркотиков

Как рассказывал Лайф, ранее три человека были убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нашвилле. Сотрудники местной полиции нашли на месте происшествия два пистолета.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1