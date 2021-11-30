В Мичигане неизвестный открыл стрельбу по людям в школе

В Мичигане, недалеко от Детройта, неизвестный открыл стрельбу по людям в средней школе. По предварительным данным, ранены несколько человек.

Как сообщает агентство AP, ранения могли получить от четырёх до шести человек, обошлось без жертв. Стрелок уже задержан, его оружие изъято. По словам местного шерифа, едва ли у него был сообщник.