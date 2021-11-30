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"Часть национальной ДНК": Депутаты Рады собрались учредить День борща

Парламентарии расценивают реализацию проекта как поддержку народного духа и популяризацию "чего-то исключительно украинского".

30 ноября, 18:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Депутаты Верховной рады из партии "Слуга народа" не стали останавливаться на достигнутом уровне продвижения "исключительно украинского" блюда — борща — и предложили законодательно закрепить празднование дня этого супа на государственном уровне каждую вторую субботу сентября. Фестивалей и кулинарных мастер-классов на всю страну от "амбассадоров" борща недостаточно, решили парламентарии.

"Борщ наш, и это бесспорно! Мы так любим борщ, что с коллегами зарегистрировали проект постановления "О назначении Дня украинского борща". После установления будем отмечать каждый год во вторую субботу сентября", — написала на своей странице в "Фейсбуке" депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Депутатов поддержали коллеги, так, например, народный избранник из партии "Голос" Ярослав Юрчишин назвал установление такого праздника в календаре государственных поддержкой национального духа и популяризацией "чего-то исключительно украинского", он считает ежегодное почитание этого блюда одним из туристических магнитов, которые сейчас так необходимы стране.

"Мы воспринимаем свой борщ как часть украинской ДНК и готовы на каждой капле земли подать национальное блюдо перед всеми, кто им интересуется", — написал Юрчишин в "Фейсбуке".

Тем временем некоторые ресурсы уже выдают информацию о существовании такого праздника в мире — "10 ноября — День борща", который отмечают в ряде стран. Например, в России, на Украине и в некоторых других государствах проходят фестивали, где можно попробовать различные варианты популярного блюда, указано там.

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Ранее Лайф сообщал, что в Киеве появится памятник борщу. Горожане сами смогут выбрать место для установки скульптуры, а позднее пройдёт открытый конкурс на лучшую идею инсталляции.

Напомним, до этого в Киеве прошёл фестиваль украинского борща. В рамках мероприятия повара из 25 регионов страны одновременно готовили традиционное блюдо. Однако памятник украинскому блюду, который установили в России на День художника, "Украинцы Москвы" не оценили.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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