Долина раскрыла ещё один секрет своего поразительного похудения

66-летняя эстрадная певица Лариса Долина дала рекомендацию, как можно похудеть. Артистка также назвала себя в "Инстаграме" самой красивой женщиной в мире.

Звезда опубликовала фотографию, на которую сразу же отреагировали фанаты, забросав комплиментами. Одна из подписчиц спросила в комментариях, каким образом Долиной удалось сбросить лишний вес. Ответ не заставил долго ждать: "Это просто, если есть сила воли: интервальное голодание 18–19 часов".

В самой же публикации с фотографией Долина указала, что, похудев, поняла, сколько оттенков ей к лицу, в том числе и розовый — цвет жизни, романтики, доброты, любви и страстности. Помимо того, певица рассказала подписчикам о плюсах стройности.

"Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я самая красивая в мире. Это я к тому, что могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадёживающих цветов и самой радоваться, что вроде красиво!" — написала Долина.

Вместе с тем певица отметила, что чем бледнее розовый цвет, тем сильнее выражается любовь. Кроме того, по мнению артистки, такой оттенок обладает успокаивающим свойством, помогает избавиться от навязчивых мыслей.