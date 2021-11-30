Четверть россиян признались, что не понимают своих животных

Четверть жителей России признались, что не могут наладить отношения со своими питомцами, однако свыше половины населения проводят время с животными душа в душу. Такие результаты показало исследование компании "AliExpress Россия", проведённое совместно с агентством ResearchMe, его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, 13% респондентов заявили, что просто делят с животными одну жилплощадь, а ещё 12% выясняют, "кто в доме хозяин".

Никогда не ругали домашних питомцев всего лишь 20% россиян, однако к наказанию граждане прибегают редко, 37% делают это несколько раз в год. 18% отметили, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится выяснять отношения с домашними животными всего лишь 2% опрошенных.

Главными же поводами для наказания являются походы в туалет в неположенное место (указали более трети респондентов), укусы и царапины (для четверти россиян), а также поломка или порча вещей (22%). При этом подавляющее большинство — 89% опрошенных — понимают, когда питомец обижается. На это указывает то, что животное прячется, игнорирует хозяина или пытается мстить.

Многие россияне полагаются на интуицию в вопросе воспитания питомцев (45%), четверть прислушиваются к опытным владельцам, а вот к консультациям кинологов и зоопсихологов прибегает лишь 8%. Вообще же не занимаются воспитанием питомцев сразу 12% опрошенных. Всего в опросе приняли участие свыше 1600 респондентов из всех регионов страны.