Четверть россиян признались, что не понимают своих животных
Однако подавляющее большинство опрошенных видят, когда их питомец обижается после наказания.
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Четверть жителей России признались, что не могут наладить отношения со своими питомцами, однако свыше половины населения проводят время с животными душа в душу. Такие результаты показало исследование компании "AliExpress Россия", проведённое совместно с агентством ResearchMe, его результаты есть в распоряжении Лайфа.
Так, 13% респондентов заявили, что просто делят с животными одну жилплощадь, а ещё 12% выясняют, "кто в доме хозяин".
Никогда не ругали домашних питомцев всего лишь 20% россиян, однако к наказанию граждане прибегают редко, 37% делают это несколько раз в год. 18% отметили, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится выяснять отношения с домашними животными всего лишь 2% опрошенных.
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Главными же поводами для наказания являются походы в туалет в неположенное место (указали более трети респондентов), укусы и царапины (для четверти россиян), а также поломка или порча вещей (22%). При этом подавляющее большинство — 89% опрошенных — понимают, когда питомец обижается. На это указывает то, что животное прячется, игнорирует хозяина или пытается мстить.
Многие россияне полагаются на интуицию в вопросе воспитания питомцев (45%), четверть прислушиваются к опытным владельцам, а вот к консультациям кинологов и зоопсихологов прибегает лишь 8%. Вообще же не занимаются воспитанием питомцев сразу 12% опрошенных. Всего в опросе приняли участие свыше 1600 респондентов из всех регионов страны.
Ранее Лайф рассказывал, что альпинисты поднялись на самый высокий вулкан Мексики, чтобы спасти собаку. За месяц на вершине пёс похудел, но больше ничего страшного с ним не случилось. Сейчас Канело находится в руках ветеринаров.
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