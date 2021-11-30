Глава Минфина США сочла уместным давление на Россию из-за Украины
Заявление Джэнет Йеллен основывается на якобы наращивании военного присутствия у границы с Незалежной. Она отметила, что в Вашингтоне обсуждается, каким будет набор действий по отношению к Москве.
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Глава Министерства финансов США Джэнет Йеллен назвала уместным финансовое давление на Правительство РФ из-за якобы наращивания военного присутствия на границе с Украиной.
Во время слушаний в сенате один из конгрессменов призвал Йеллен направить сигнал Москве о возможности оказания "значительного финансового давления" на РФ в связи с "напряжённостью" на российско-украинской границе.
"Я согласна. Это будет уместно", — ответила министр на это предложение.
По словам Йеллен, в Вашингтоне очень чётко осознают, что происходит, и поэтому сейчас обсуждается, каким будет уместный набор действий по отношению к РФ.
Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Также дипломат объяснил, с чем связана "истерия в отношении мнимой российской угрозы".
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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