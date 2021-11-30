Глава Минфина США сочла уместным давление на Россию из-за Украины

Глава Министерства финансов США Джэнет Йеллен назвала уместным финансовое давление на Правительство РФ из-за якобы наращивания военного присутствия на границе с Украиной.

Во время слушаний в сенате один из конгрессменов призвал Йеллен направить сигнал Москве о возможности оказания "значительного финансового давления" на РФ в связи с "напряжённостью" на российско-украинской границе.

"Я согласна. Это будет уместно", — ответила министр на это предложение.

По словам Йеллен, в Вашингтоне очень чётко осознают, что происходит, и поэтому сейчас обсуждается, каким будет уместный набор действий по отношению к РФ.