В России дан старт благотворительной акции "Забери друга из приюта"

Публичный старт состоялся 30 ноября в особняке на Волхонке. В рамках мероприятия были представлены первые работы одноимённого фотопроекта, отражающего основные посылы кампании через портреты известных персон вместе с их четвероногими друзьями. Над проектом работали фотохудожник Ирина Воителева, обладатель Гран-при Face Control Awards, многократный участник Венецианского биеннале современного искусства, а также фотографы Артур Бальбаков и Анастасия Иванова.

"Доброе отношение к животным — наша моральная ответственность, которая во многом определяет межчеловеческие отношения и этическое здоровье общества. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы в России не осталось бездомных животных. И это зависит от каждого из нас. Фотопроект "Забери друга из приюта" именно об этих ценностях. И мы убеждены, что все вместе мы сможем добиться внушительных результатов", — сказала Шаройкина.