В России дан старт благотворительной акции "Забери друга из приюта"
Как отметила член Общественной палаты Елена Шаройкина, сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы в стране не осталось бездомных животных.
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Во Всемирный день домашних животных стартовала Всероссийская благотворительная кампания "Забери друга из приюта", инициированная председателем Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Еленой Шаройкиной. Цель акции — формирование в обществе ответственного отношения к животным, повышение нравственности и развитие культуры милосердия.
Публичный старт состоялся 30 ноября в особняке на Волхонке. В рамках мероприятия были представлены первые работы одноимённого фотопроекта, отражающего основные посылы кампании через портреты известных персон вместе с их четвероногими друзьями. Над проектом работали фотохудожник Ирина Воителева, обладатель Гран-при Face Control Awards, многократный участник Венецианского биеннале современного искусства, а также фотографы Артур Бальбаков и Анастасия Иванова.
"Доброе отношение к животным — наша моральная ответственность, которая во многом определяет межчеловеческие отношения и этическое здоровье общества. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы в России не осталось бездомных животных. И это зависит от каждого из нас. Фотопроект "Забери друга из приюта" именно об этих ценностях. И мы убеждены, что все вместе мы сможем добиться внушительных результатов", — сказала Шаройкина.
Ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" раскрыл самые необычные запросы россиян о животных. Отмечается, что чаще всего люди задавали поисковику вопросы о менее экзотичных питомцах — кошках и собаках.
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