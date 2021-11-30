Карпин провёл встречу с игроками сборной России
24 марта наша команда сыграет с Польшей в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с игроками национальной команды. Об этом сообщает РИА "Новости".
Встреча прошла в одной из гостиниц Москвы. Она продолжалась более часа.
На встречу с Карпиным приехали 14 футболистов. Среди них были вратари Матвей Сафонов и Илья Лантратов, защитники Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Сергей Терехов, хавбеки Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), нападающие Антон Заболотный и Фёдор Смолов ("Локомотив").
Футболистов "Зенита" на встрече не было. По словам генерального директора петербургского клуба Александра Медведева, игроки не смогли вылететь в Москву из-за неблагоприятных метеорологических условий.
24 марта сборная России в первом раунде стыковых матчей ЧМ-2022 сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашей команде предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция – Чехия. Эта игра также пройдёт в России.
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