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Карпин провёл встречу с игроками сборной России

24 марта наша команда сыграет с Польшей в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

30 ноября, 17:58
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с игроками национальной команды. Об этом сообщает РИА "Новости".

Встреча прошла в одной из гостиниц Москвы. Она продолжалась более часа.

На встречу с Карпиным приехали 14 футболистов. Среди них были вратари Матвей Сафонов и Илья Лантратов, защитники Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Сергей Терехов, хавбеки Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), нападающие Антон Заболотный и Фёдор Смолов ("Локомотив").

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Футболистов "Зенита" на встрече не было. По словам генерального директора петербургского клуба Александра Медведева, игроки не смогли вылететь в Москву из-за неблагоприятных метеорологических условий.

24 марта сборная России в первом раунде стыковых матчей ЧМ-2022 сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашей команде предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция – Чехия. Эта игра также пройдёт в России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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