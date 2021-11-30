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"Торино" может взять Миранчука в аренду с правом выкупа

В текущем сезоне он провёл восемь матчей, однако не отметился забитыми мячами.

30 ноября, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Итальянский клуб "Торино" намерен взять в аренду с правом выкупа полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука. Об этом пишет Сalciomercato.

При этом никаких подробностей возможной сделки и деталей не приводится. Кроме того, ранее уже сообщалось об интересе туринцев к Миранчуку, однако позже информация была опровергнута представителями "Торино".

В Италии сообщили о предложениях от трёх команд, которые есть у Миранчука

В Италии сообщили о предложениях от трёх команд, которые есть у Миранчука

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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