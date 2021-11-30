"Торино" может взять Миранчука в аренду с правом выкупа

При этом никаких подробностей возможной сделки и деталей не приводится. Кроме того, ранее уже сообщалось об интересе туринцев к Миранчуку, однако позже информация была опровергнута представителями "Торино".

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.