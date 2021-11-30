В Чехии задержали главу Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова
По некоторым данным, он прибыл в страну для того, чтобы посетить матч национальной женской команды.
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В Чехии задержали главу Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова, сообщает издание Deník N. Инцидент произошёл на северо-востоке страны.
По данным некоторых местных СМИ, он приехал в страну вместе со своей женой для того, чтобы посетить матч женской национальной команды против Чехии. При этом они не имели на это необходимого разрешения.
Добавим, что никакие другие подробности задержания функционера не приводятся. Сама игра женских сборных Чехии и Белоруссии перенесена из-за положительного теста на коронавирус у нескольких футболисток.
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