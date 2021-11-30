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В Чехии задержали главу Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова

По некоторым данным, он прибыл в страну для того, чтобы посетить матч национальной женской команды.

30 ноября, 15:52
<p>Фото © <a href="https://www.pressball.by/news/football/373779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прессбол</a></p>

Фото © Прессбол

В Чехии задержали главу Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова, сообщает издание Deník N. Инцидент произошёл на северо-востоке страны.

По данным некоторых местных СМИ, он приехал в страну вместе со своей женой для того, чтобы посетить матч женской национальной команды против Чехии. При этом они не имели на это необходимого разрешения.

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Добавим, что никакие другие подробности задержания функционера не приводятся. Сама игра женских сборных Чехии и Белоруссии перенесена из-за положительного теста на коронавирус у нескольких футболисток.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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