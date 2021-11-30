Без подарка на день рождения: Карлсен четвёртый раз подряд сыграл вничью с Непомнящим в матче за шахматную корону
Счёт в поединке по-прежнему равный — 2:2. Пятая партия состоится в среду, 1 декабря.
Фото © FIDE
Четвёртая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".
Партия завершилась на 33-м ходу после троекратного повторения позиции. Белыми фигурами играл Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.
Отметим, что норвежскому гроссмейстеру сегодня исполнился 31 год. В концовке партии он активно атаковал, но, потратив много времени на размышление, так и не нашёл выигрышного продолжения.
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Счёт в матче по-прежнему ничейный — 2:2. Пятая партия состоится в среду, 1 декабря. Белыми на этот раз будет играть Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.
Всего матч будет состоять из 14 классических партий. Победу одержит гроссмейстер, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата сыграют тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.
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