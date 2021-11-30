Четвёртая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась на 33-м ходу после троекратного повторения позиции. Белыми фигурами играл Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

Отметим, что норвежскому гроссмейстеру сегодня исполнился 31 год. В концовке партии он активно атаковал, но, потратив много времени на размышление, так и не нашёл выигрышного продолжения.

Счёт в матче по-прежнему ничейный — 2:2. Пятая партия состоится в среду, 1 декабря. Белыми на этот раз будет играть Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.