Попова: Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен

В России пока не выявлен штамм коронавируса "омикрон", об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

"С момента появления первой информации о появлении нового варианта возбудителя мы ещё раз проанализировали всю свою базу — это 43 142 последовательности, и образцов, которые содержат мутацию по типовому набору "омикрон", на сегодняшний день в РФ не выявлено", — сказала она.

При этом, по словам главного санитарного врача, все существующие вакцины "в той или иной степени" защищают человека от новой мутации и создают иммунный барьер.