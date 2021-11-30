Попова: Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен
По словам главного санитарного врача, все существующие вакцины "в той или иной степени" защищают человека от новой мутации и создают иммунный барьер.
Фото © ТАСС/Сергей Карпухин
В России пока не выявлен штамм коронавируса "омикрон", об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"С момента появления первой информации о появлении нового варианта возбудителя мы ещё раз проанализировали всю свою базу — это 43 142 последовательности, и образцов, которые содержат мутацию по типовому набору "омикрон", на сегодняшний день в РФ не выявлено", — сказала она.
При этом, по словам главного санитарного врача, все существующие вакцины "в той или иной степени" защищают человека от новой мутации и создают иммунный барьер.
Тем не менее ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю обновить план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса.
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