Биолог Баранова рассказала, какие вакцины окажутся эффективнее против омикрон-штамма

Большую эффективность против нового штамма коронавируса "омикрон" могут показать вакцины, созданные на аденовирусной платформе, включая "Спутник V", а мРНК-вакцины, такие как Pfizer/BioNTech, будут им уступать. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с "Москвой 24".

"Аденовирусные вакцины чуть послабее мРНК-вакцин по общему уровню антител. Но зато их ответ обширнее, потому что они больше задействуют T-клеточное звено. Поэтому "Спутник V", возможно, будет немного лучше стоять против "омикрона", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что пока рано давать оценку эффективности препаратам для профилактики CoViD-19 против нового варианта в количественном выражении. По прогнозу Барановой, 6 декабря компания Pfizer предоставит первые данные по уровню нейтрализующих антител для "омикрона", которые можно будет перенести практически на любую серьёзную вакцину, поскольку антиген, который доставляется, различается несущественно.

Биолог добавила, что инженерный процесс изменения препаратов для профилактики болезни под новый штамм не представляет сложности для учёных и может занять примерно неделю. Она сравнила такую адаптацию с магнитофоном, в котором меняют кассету. Однако, как отметила профессор, возникает проблема масштабирования производства и необходимости проведения испытаний на безопасность. Эти процедуры могут занять ещё минимум три месяца.