Биолог Баранова рассказала, какие вакцины окажутся эффективнее против омикрон-штамма
При этом эксперт отметила, что первые данные по уровню нейтрализующих антител для этого варианта ковида появятся в начале декабря.
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Большую эффективность против нового штамма коронавируса "омикрон" могут показать вакцины, созданные на аденовирусной платформе, включая "Спутник V", а мРНК-вакцины, такие как Pfizer/BioNTech, будут им уступать. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с "Москвой 24".
"Аденовирусные вакцины чуть послабее мРНК-вакцин по общему уровню антител. Но зато их ответ обширнее, потому что они больше задействуют T-клеточное звено. Поэтому "Спутник V", возможно, будет немного лучше стоять против "омикрона", — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что пока рано давать оценку эффективности препаратам для профилактики CoViD-19 против нового варианта в количественном выражении. По прогнозу Барановой, 6 декабря компания Pfizer предоставит первые данные по уровню нейтрализующих антител для "омикрона", которые можно будет перенести практически на любую серьёзную вакцину, поскольку антиген, который доставляется, различается несущественно.
Биолог добавила, что инженерный процесс изменения препаратов для профилактики болезни под новый штамм не представляет сложности для учёных и может занять примерно неделю. Она сравнила такую адаптацию с магнитофоном, в котором меняют кассету. Однако, как отметила профессор, возникает проблема масштабирования производства и необходимости проведения испытаний на безопасность. Эти процедуры могут занять ещё минимум три месяца.
Против "омикрона" выставят "Спутник": Глава центра Гамалеи — об эффективности прививок против нового штамма
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в необходимости сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма ковида. Вряд ли антиген инфекции резко изменится, кроме того, "Спутник V" даёт уверенный титр антител, заметил учёный.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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