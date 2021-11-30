Мурашко заявил о снижении числа пациентов с ковидом в России на 13% на прошлой неделе

В России на прошедшей неделе на 13% снизилось число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при Правительстве РФ.

"На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников, в амбулаторной сети и в стационарной", — рассказал глава Минздрава.

Министр указал, что на данный момент под медицинским наблюдением остаются 932 тысячи россиян с коронавирусом, при этом 745 тысяч человек — на амбулаторном лечении. Стоит отметить, что неделю назад этот показатель составлял 1,072 миллиона.