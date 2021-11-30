Мурашко заявил о снижении числа пациентов с ковидом в России на 13% на прошлой неделе
Глава Минздрава также сообщил, что на данный момент под медицинским наблюдением остаётся 932 тысячи россиян с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Артур Новосильцев
В России на прошедшей неделе на 13% снизилось число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при Правительстве РФ.
"На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников, в амбулаторной сети и в стационарной", — рассказал глава Минздрава.
Министр указал, что на данный момент под медицинским наблюдением остаются 932 тысячи россиян с коронавирусом, при этом 745 тысяч человек — на амбулаторном лечении. Стоит отметить, что неделю назад этот показатель составлял 1,072 миллиона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время. Российский лидер отметил, что важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запас лекарств, кислорода и резерв коек.
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