Иммунолог Крючков предсказал появление гибрида штаммов ковида "дельта" и "омикрон"

Врач-иммунолог и гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ Николай Крючков предупредил о возможном слиянии штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта". Их встреча в одном организме может привести к появлению нового комбинированного варианта, рассказал специалист агентству Ura.ru.

"Встреча двух штаммов — "дельты" и "омикрона" — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации. Не скажу, что они будут обязательно опасными, но в организме они образуются", — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, "встреча" зависит от скорости распространения нового штамма, впервые зарегистрированного в Африке.

"Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то, естественно, встреча произойдёт. Но неизвестно, как в России пойдёт вытеснение, настолько ли быстро, как в ЮАР, поэтому может произойти так, что будет доминировать "дельта" и будет мало "омикрона", либо "омикрон" вытеснит "дельту" и будет мало "дельты", тогда встреча будет маловероятной", — уточнил врач.

С мнением Крючкова согласен кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. Как он пояснил, заражение несколькими штаммами одновременно возможно, но, как правило, мутации конкурируют между собой. Как будет вести себя "омикрон", пока не известно.

"Дельта-штамм в своё время не дал размножиться бета-штамму, который также вышел из ЮАР. Он оказался шустрее и вытеснил все остальные", — подытожил Выгоняйлов.