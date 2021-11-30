Путин: С 2022 года в России на вооружении будет гиперзвуковая ракета морского базирования

С начала 2022 года на вооружение ВС РФ поступит новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сейчас испытали — и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая — девять Махов", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Российский лидер уточнил, что подлётное время этой ракеты будет пять минут до тех, кто отдаёт приказы.