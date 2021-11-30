Путин: С 2022 года в России на вооружении будет гиперзвуковая ракета морского базирования
Подлётное время этого оружия составит пять минут "до тех, кто отдаёт приказы", предупредил глава государства.
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С начала 2022 года на вооружение ВС РФ поступит новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сейчас испытали — и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая — девять Махов", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".
Российский лидер уточнил, что подлётное время этой ракеты будет пять минут до тех, кто отдаёт приказы.
Ранее Лайф рассказывал, что фрегат "Адмирал Горшков" вновь выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море. В Минобороны уточнили, что манёвр произведён по мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. Полёт соответствовал всем заданным параметрам.
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