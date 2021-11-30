Путин заявил, что экономика России может обогнать темпы развития мировой

"В этом году он будет 4,7%. Не знаю, удастся ли сохранить эти темпы в 2022 году, там разные мнения есть на этот счёт. Но мне бы очень хотелось, чтобы они были выше мировых. Это, уверен, нам по силам. Но жизнь покажет", — сказал российский лидер.