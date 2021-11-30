Путин заявил, что экономика России может обогнать темпы развития мировой
Результаты достижений последних 10–15 лет указывают, что страна и дальше будет развиваться в нужном ритме, указал глава государства.
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Темпы развития российской экономики могут обогнать мировые, это стране по силам, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".
"В этом году он будет 4,7%. Не знаю, удастся ли сохранить эти темпы в 2022 году, там разные мнения есть на этот счёт. Но мне бы очень хотелось, чтобы они были выше мировых. Это, уверен, нам по силам. Но жизнь покажет", — сказал российский лидер.
Лидер РФ подчеркнул, что на основании результатов того, что достигалось за последние 10–15 лет, можно предположить, что Россия и дальше будет развиваться нужными темпами.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин назвал приоритетом экономики РФ помощь пострадавшим от пандемии людям и отраслям.
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