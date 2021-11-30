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"Меня пугают с 2000 года": Путин ответил на вопросы о китайской "угрозе"

Глава государства обратил внимание на нарастающую мощь КНР, но заметил, что РФ будет руководствоваться интересами народа своей страны, выстраивая политику.

30 ноября, 13:00
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин напомнил, что его пугают "китайской угрозой" с начала 2000-х, однако в конечном счёте те, кто это делал, изменили свою политику в отношении КНР. При этом глава государства указал, что не замечать нарастающую мощь этой азиатской страны невозможно.

"Меня пугают Китаем начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались. И начали менять политику свою в отношении Китая. Она уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения, на мой взгляд, неоправданные, противоречащие нормам международного права", — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Глава РФ обратил внимание на нарастающее соперничество, которое подчас приобретает неудобоваримый характер. В качестве примера Путин привёл создание альянса США, Великобритании и Австралии в Тихоокеанской зоне.

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"Когда создаются замкнутые союзы против кого-то, это не ведёт к улучшению ситуации, а, наоборот, напрягает. Мы всегда выступали за создание единой системы безопасности. Но сделано то, что сделано", — добавил президент.

Также Путин обратил внимание на нарастающую мощь Китая, что видят все государства мира. Прежде всего это касается экономических возможностей.

"Но почему мы должны руководствоваться в выстраивании своей политики интересами третьих стран? Мы всегда руководствовались и будем руководствоваться исключительно интересами народа России, при этом мы всегда с уважением относимся к интересам партнёров и ценим, когда к нам относятся так же. Вот Китай относится так же", — добавил глава государства.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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