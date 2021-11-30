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В Швеции министерский пост впервые заняла женщина-трансгендер

51-летняя Лина Аксельссон Килблом работала членом школьной комиссии, а в смене пола призналась в 2015 году.

30 ноября, 13:08
<p>Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/linaaxelssonkihlblom/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lina Axelsson Kihlblom</a></p>

Фото © facebook / Lina Axelsson Kihlblom

Пост министра высшего образования в Швеции впервые получила женщина-трансгендер. Ведомство возглавила Лина Аксельссон Килблом. Это первый случай в истории страны, передаёт газета Aftonbladet.

Напомним, что на пост главы Правительства Швеции впервые избрали женщину — лидера Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон. Во вторник, 30 ноября, она объявила новый состав кабмина, на место министра высшего образования и науки назначили трансгендера.

Ранее 51-летняя Лина Аксельссон Килблом трудилась членом школьной комиссии, у неё большой опыт работы в образовательной сфере. В операции по смене пола, сделанной в конце 1990-х, женщина призналась в 2015 году. Позднее издала книгу с автобиографическим содержанием "А теперь я буду тебе нравиться? Рассказ об идентичности", в которой раскрыла свои переживания быть отвергнутой обществом.

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Ранее Лайф рассказывал, что учитель-трансгендер из США счёл нормальным желание хотеть секса с детьми. Также педагог призвал разрешить детскую порнографию, поскольку так можно снизить количество преступлений среди "тех, кого привлекают несовершеннолетние".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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