В Швеции министерский пост впервые заняла женщина-трансгендер

Пост министра высшего образования в Швеции впервые получила женщина-трансгендер. Ведомство возглавила Лина Аксельссон Килблом. Это первый случай в истории страны, передаёт газета Aftonbladet.

Напомним, что на пост главы Правительства Швеции впервые избрали женщину — лидера Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон. Во вторник, 30 ноября, она объявила новый состав кабмина, на место министра высшего образования и науки назначили трансгендера.

Ранее 51-летняя Лина Аксельссон Килблом трудилась членом школьной комиссии, у неё большой опыт работы в образовательной сфере. В операции по смене пола, сделанной в конце 1990-х, женщина призналась в 2015 году. Позднее издала книгу с автобиографическим содержанием "А теперь я буду тебе нравиться? Рассказ об идентичности", в которой раскрыла свои переживания быть отвергнутой обществом.