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Патрушев: Никаких необоснованных передвижений российских войск у границы с Украиной нет

По его словам, Москва неоднократно призывала США прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, однако изменений не случилось.

30 ноября, 15:16
<p>Николай Патрушев. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62983/photos/63540" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Николай Патрушев. Фото © Kremlin.ru

Никаких необоснованных передвижений российских войск, а также внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия имеет агрессивные планы, не имеет под собой оснований.

"Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", — приводит слова Патрушева "Российская газета".

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Глава Совбеза уточнил, что РФ никогда не проявляла враждебности к кому-либо, а тем более к Украине, где живёт общий по крови, языку и истории народ. Российская сторона неоднократно призывала Штаты прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, однако изменений не случилось.

"Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", — добавил секретарь Совбеза.

Россия же продолжит тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи своей границы, уточнил он.

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Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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