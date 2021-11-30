Патрушев: Никаких необоснованных передвижений российских войск у границы с Украиной нет
По его словам, Москва неоднократно призывала США прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, однако изменений не случилось.
Николай Патрушев. Фото © Kremlin.ru
Никаких необоснованных передвижений российских войск, а также внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия имеет агрессивные планы, не имеет под собой оснований.
"Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", — приводит слова Патрушева "Российская газета".
Глава Совбеза уточнил, что РФ никогда не проявляла враждебности к кому-либо, а тем более к Украине, где живёт общий по крови, языку и истории народ. Российская сторона неоднократно призывала Штаты прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, однако изменений не случилось.
"Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", — добавил секретарь Совбеза.
Россия же продолжит тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи своей границы, уточнил он.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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