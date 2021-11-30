Патрушев: Никаких необоснованных передвижений российских войск у границы с Украиной нет

Никаких необоснованных передвижений российских войск, а также внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия имеет агрессивные планы, не имеет под собой оснований.

"Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", — приводит слова Патрушева "Российская газета".

Глава Совбеза уточнил, что РФ никогда не проявляла враждебности к кому-либо, а тем более к Украине, где живёт общий по крови, языку и истории народ. Российская сторона неоднократно призывала Штаты прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, однако изменений не случилось.

"Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", — добавил секретарь Совбеза.